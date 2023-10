AEX zakt verder weg, informatieleverancier RELX wel omhoog

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met verlies geopend, in navolging van de stevige minnen op Wall Street een dag eerder. De rentevrees blijft de markten in een greep houden. Informatieleverancier RELX wist wel de weg omhoog te vinden dankzij een koopadvies van zakenbank Goldman Sachs.

De AEX noteerde in de vroege handel een min van 0,3 procent op 717,31 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 800,71 punten. Op de beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs waren dalingen tot 0,6 procent te zien.

De aandacht van beleggers gaat later op de dag uit naar nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt van loonstrookverwerker ADP. Die komt met gegevens over de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. De cijfers van ADP lopen vooruit op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd.

Een sterke arbeidsmarkt geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om de rente verder te verhogen en ook langer op een hoog niveau te houden. Die angst voor een hogere rente heeft de afgelopen tijd voor behoorlijke onrust gezorgd op de aandelenbeurzen.

RELX won 1 procent. Ook supermarktconcern Ahold Delhaize stond bij de winnaars met een plus van 0,9 procent. Grootste dalers in de AEX waren uitzender Randstad, chipbedrijf Besi en zorgtechnologieconcern Philips met minnen tot 2,7 procent.

In de MidKap was investeringsplatform Allfunds koploper met een stijging van 2,5 procent. Laadpalenmaker Alfen sloot de rij bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een verlies van 1,9 procent. Air France-KLM kon niet profiteren van een adviesverhoging van zakenbank Bernstein met een min van 0,8 procent. Air France-KLM meldde dinsdag nabeurs een groot belang te nemen in de noodlijdende Scandinavische maatschappij SAS.

In Londen ging supermarktconcern Tesco bijna 3 procent omhoog na bekendmaking van cijfers.

Oliekartel OPEC+ komt verder met een besluit over de productie. De OPEC+, geleid door Saudi-Arabiƫ en Rusland, is de productie aan het verlagen om zo de prijzen te stutten. Er wordt niet verwacht dat er grote wijzigingen in het beleid worden aangekondigd. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 88,77 dollar en Brent zakte ook 0,5 procent, tot 90,46 dollar per vat.

De euro was 1,0469 dollar waard, tegen 1,0456 dollar een dag eerder.