Blik beleggers op cijfers arbeidsmarkt VS, rentevrees blijft

De aandacht van beleggers gaat woensdag onder meer uit naar nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt van loonstrookverwerker ADP. Die komt met gegevens over de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. De rentevrees blijft ondertussen boven de markten hangen.

De cijfers van ADP lopen vooruit op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om de rente verder te verhogen en ook langer op een hoog niveau te houden. Die angst voor een hogere rente heeft de afgelopen tijd voor behoorlijke onrust gezorgd op de aandelenbeurzen.

Dinsdag kwam ook nog een sterker dan verwacht cijfer over de vacatures in de VS. In Aziƫ waren daardoor rode koersenborden te zien. De Nikkei in Tokio zakte 2,1 procent en de Hang Seng in Hongkong ging 1,1 procent omlaag. In Seoul verloor de Kospi 2,4 procent en de All Ordinaries in Sydney leverde 0,8 procent in.

Ook de oliemarkt staat in de belangstelling. Oliekartel OPEC+ komt met een besluit over de productie. De OPEC+, geleid door Saudi-Arabiƫ en Rusland, is de productie aan het verlagen om zo de prijzen te stutten. Er wordt niet verwacht dat er grote wijzigingen in het beleid worden aangekondigd.

De olieprijzen gingen woensdagochtend licht omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 88,95 dollar en Brent zakte ook 0,3 procent, tot 90,69 dollar per vat.

In Amsterdam kan informatieleverancier RELX mogelijk bewegen na een koopadvies van zakenbank Goldman Sachs. Beleggingsadviseur Oddo BHF verhoogde het advies voor verlichtingsbedrijf Signify en Bernstein kwam met een adviesverhoging voor Air France-KLM, dat dinsdag nabeurs ook meldde een groot belang te nemen in de noodlijdende Scandinavische maatschappij SAS.

Verder kondigde ABN AMRO een strategische samenwerking aan met Motive Partners, een investeerder die zich richt op start-ups in de fintechsector.

De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag 0,6 procent lager op 719,67 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt waren koersverliezen tot 1 procent te zien. De aandelenbeurzen in New York zakten tot 1,9 procent.

De euro was woensdagochtend 1,0466 dollar waard, tegen 1,0456 dollar bij het slot in Europa een dag eerder.