Eurocommissaris ziet brede steun voor langer toestaan glyfosaat

De grote meerderheid van EU-landen steunt het langer toestaan van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat, zegt de Europese Commissie. Daarmee zou de verlenging die zij voorstelt vrijwel verzekerd zijn. De “overgrote meerderheid” van de lidstaten ziet volgens Eurocommissaris Stella Kyriakides geen reden om het bestrijdingsmiddel aan banden te leggen.

De commissie wil glyfosaat, bekend als onder meer het veelgebruikte Roundup van fabrikant Monsanto, nog eens tien jaar toestaan. Ook al is daartegen veel weerstand. Sommige onderzoekers denken dat het middel kankerverwekkend is en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Bovendien zou het een verwoestende werking hebben op de soortenrijkdom in de natuur.

Maar een grote meerderheid van de EU-landen, die er volgende week vrijdag over beslissen, ziet voor die schadelijkheid volgens Kyriakides te weinig wetenschappelijk bewijs. “Veel lidstaten hebben het voorstel van de commissie verwelkomd” en slechts “een paar” hebben om verdere beperkingen gevraagd, zei ze in het Europees Parlement.

De EU-landen stemmen 13 oktober over de verlenging. Als een ruime meerderheid van vijftien lidstaten met voldoende inwoners het niet afwijst, gaat die door. De Tweede Kamer heeft landbouwminister Piet Adema opdracht gegeven tegen de toelating te stemmen, maar hij weet nog niet of hij daar gehoor aan geeft.