HDN: hypotheekmarkt lijkt zich voorzichtig te herstellen

Het aantal hypotheekaanvragen is in het derde kwartaal van dit jaar nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van een kwartaal eerder. Er lijkt daarmee volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) sprake van enig herstel op de hypotheekmarkt.

In het derde kwartaal van 2023 registreerde HDN 92.744 hypotheekaanvragen, wat een daling betekent van 9,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar toen er 102.918 aanvragen werden ingediend. Het aantal aanvragen ten opzichte van het voorgaande kwartaal dit jaar bleef echter nagenoeg gelijk. Dat wijst volgens HDN op een voorzichtig herstel, aangezien het derde kwartaal traditioneel de rustigste periode van het jaar is.

Ook het feit dat zowel het gemiddelde hypotheekbedrag als de waarde van de woningen ten opzichte van vorig jaar weer is gestegen, lijkt erop te duiden dat de markt weer aantrekt, aldus HDN. Het gemiddelde hypotheekbedrag steeg van 332.800 euro in het derde kwartaal van 2022 naar 337.793 euro in het afgelopen kwartaal, een stijging van 1,5 procent.

Hoewel het aantal hypotheekaanvragen de afgelopen maanden vrijwel gelijk bleef, zijn er grote regionale verschillen. Friesland (een stijging van 4,9 procent), Zeeland (4,5 procent gestegen), en Noord-Holland (3,1 procent gestegen) zijn vooral in trek, terwijl het aantal aanvragen in Flevoland (10 procent minder) en Limburg (4,6 procent minder) fors afnam.