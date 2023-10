Ondernemers: verhogen bankbelasting pakt voor iedereen slecht uit

Het verhogen van de bankbelasting en het steeds zwaarder belasten van ondernemers is uiteindelijk slecht voor de welvaart van alle Nederlanders, waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland. “Iedereen betaalt hiervoor uiteindelijk een prijs.”

Een gelegenheidscoalitie met onder andere GroenLinks-PvdA, SP, ChristenUnie en D66 wil met een hogere bankenbelasting extra geld ophalen om in koopkrachtmaatregelen te steken. Ook willen zij een belasting op aandeleninkopen door beursgenoteerde bedrijven en een hogere heffing op verdiensten uit vermogen.

“Wij zijn hier zeer bezorgd over. De bankenbelasting is zorgelijk omdat het uiteindelijk doorwerkt naar de kredietverlening aan alle burgers en bedrijven. Banken worden in Nederland al bovengemiddeld belast”, stellen de ondernemersorganisaties.

Het belasten van de inkoop van aandelen zet beursgenoteerde Nederlandse bedrijven en bedrijven die naar de beurs willen “stevig op achterstand” internationaal gezien. “We onderscheiden ons internationaal zo in negatieve zin”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

“Al met al wordt het Nederlandse ondernemingsklimaat willens en wetens steeds verder in de waagschaal gesteld. Dit is uiteindelijk slecht voor alle Nederlanders en onze welvaart op lange termijn”, vervolgen de organisaties.