Ook ING verhoogt spaarrente naar 1,5 procent

ING verhoogt de spaarrente halverwege deze maand naar 1,5 procent. Daarmee kruipt de rente voor een groot deel van de Nederlandse spaarders weer wat verder omhoog. Eerder ging de rente bij Rabobank al naar 1,7 procent en ABN AMRO kondigde een renteverhoging aan tot 1,5 procent.

Ondanks de verhogingen blijven de spaarrentes bij de Nederlandse grootbanken relatief laag, diverse kleinere banken proberen de laatste tijd spaarders te lokken met rentes boven de 2 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) is halverwege vorig jaar begonnen met het opvoeren van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Maar terwijl de ECB zijn rentetarieven al met meerdere procentpunten heeft opgevoerd is de spaarrente bij de grote Nederlandse banken veel minder gestegen.

ING geeft aan dat de rentes die de bank hanteert niet alleen maar afgemeten worden aan de rentes van de ECB, maar afhankelijk zijn van veel factoren. Dat gaat het bijvoorbeeld ook om de kosten die de bank maakt en om wat concurrenten in de markt doen.

Klanten van ING ontvangen de nieuwe rente over hun spaarsaldo tot en met 10.000 euro. Volgens ING betekent dit dat het grootste deel van de Nederlandse spaarders bij de bank de hogere rente zal ontvangen over hun gehele spaarsaldo. Nu ligt deze rente bij de bank nog op 1,25 procent. Voor de tegoeden van 10.000 euro tot en met 1 miljoen euro gaat de rente tegelijkertijd van 1,15 naar 1,25 procent.