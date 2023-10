Oud-topman Jegen van HEMA naar fietsenfabrikant Accell

Oud-topman Tjeerd Jegen van winkelketen HEMA wordt de nieuwe directeur van Accell Group, het bedrijf achter de fietsenmerken Batavus en Sparta. Verder heeft sinds deze maand voormalig topman Kasper Rørsted van het Duitse sportartikelenmerk Adidas de rol van president-commissaris op zich genomen bij Accell.

Jegen neemt per 1 november het roer over van Juan de Ochoa, die sinds begin dit jaar tijdelijk topman was van de onderneming uit Heerenveen. Jegen was tussen 2015 en 2021 de hoogste baas bij HEMA. Nu komt hij over van het Duitse kledingbedrijf Takko Fashion. Hij zegt verheugd te zijn om bij Accell aan de slag te gaan mede omdat hij zelf graag wielrent. Accell is ook eigenaar van merken als Koga, Babboe en Lapierre.

De Deen Rørsted heeft in het verleden leiding gegeven aan de Duitse producent van consumentenproducten Henkel, bekend van onder meer Persil, Schwarzkopf en Pritt-lijm.

Accell is naar eigen zeggen Europees marktleider in e-bikes en de op een na grootste in fietsonderdelen en -accessoires. Accell werd vorig jaar overgenomen door een consortium van investeerders, geleid door het Amerikaanse KKR. Met die overname was 1,6 miljard euro gemoeid. Accell heeft circa 3700 mensen in dienst, verspreid over vijftien landen en verkoopt producten in meer dan tachtig landen.