Personeel Schiphol behoudt urentoeslag in 2024, maar FNV wil meer

Schoonmakers en beveiligers op Schiphol blijven ook volgend jaar recht houden op een toeslag van 1,40 euro per uur. Dat meldt vakbond FNV. Vanaf september krijgt het personeel daar nog eens 70 eurocent per uur bovenop. “Met behoud van de toeslag slaan we twee vliegen in één klap: werknemers kunnen hun dagelijkse boodschappen blijven betalen en Schiphol prijst zichzelf niet uit de markt als werkplek”, stelt FNV-bestuurder Jaap de Bie.

Het betreft afspraken die vorig jaar zijn gemaakt in een sociaal akkoord met Schiphol, maar nu zijn verlengd. Destijds waren de afspraken, die ook gelden voor begeleiders van mensen met een beperkte mobiliteit, bedoeld om het werk op de luchthaven aantrekkelijker te maken om zo het personeelstekort terug te dringen. Het sociaal akkoord liep af, en volgens FNV wilde Schiphol in eerste instantie niet verlengen. Maar daar is de luchthaven nu op teruggekomen.

Naast de urentoeslag is ook afgesproken dat iedereen die werkt op Schiphol “een leefbaar loon moet kunnen verdienen”. Daaronder verstaat FNV een salaris van minimaal 16 euro per uur, maar dat bedrag heeft Schiphol nog niet toegezegd. Het akkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de FNV-leden.

Vanaf 2025 komt de urentoeslag voor Schiphol-personeel te vervallen. FNV ziet daarom het liefst dat de waarde van die toeslagen wordt vastgelegd in alle cao’s die gelden op de luchthaven. Op welke manier, in de vorm van een toeslag of opgenomen in het salaris, hangt volgens De Bie af van de wensen in de verschillende sectoren. “Zo kan het zijn dat beveiligers liever een hoger loon willen, maar schoonmakers juist een toeslag”, legt de vakbondsbestuurder uit.

Maar de bond heeft nog meer wensen, bijvoorbeeld als het gaat om werkdruk. Zo wil FNV onder meer dat Schiphol gaat werken aan betere roosters. Ook het grote aantal afhandelingsbedrijven stoort de bond. “Dat zorgt voor moordende concurrentie op prijs en drukt de lonen”, onderbouwt De Bie. In de afspraken die FNV met Schiphol heeft gemaakt, is nu vastgelegd dat ook vakbonden worden betrokken bij aanbestedingen en tenders voor afhandelingsbedrijven. “De fysieke belasting van werknemers moet omlaag, daarvoor is het belangrijk dat er minimumeisen worden gesteld aan bedrijven die werken op de luchthaven”, meent De Bie.