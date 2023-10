PostNL: postzegel wordt duurder in 2024

Het versturen van post wordt duurder. De prijs van een postzegel stijgt vanaf 1 januari volgend jaar van 1,01 euro naar 1,09 euro, meldt PostNL. Volgens de post- en pakketbezorger is dat nodig omdat er steeds minder post wordt verstuurd, terwijl de kosten voor PostNL wel omhoog gaan.

“De hoeveelheid post blijft dalen. En ook al is er minder post, we legen elke werkdag nog altijd zo’n 11.000 straatbrievenbussen. De verhoging van de posttarieven is, door de dalende postvolumes en de stijgende kosten nodig om de post bereikbaar en betrouwbaar te houden”, aldus Bob van Ierland die bij PostNL verantwoordelijk is voor post.

Het basistarief voor brieven naar het buitenland wordt 1,75 euro, dat was 1,65 euro. Het versturen van een binnenlands pakket online gefrankeerd blijft 6,95 euro. Frankering bij PostNL-punten wordt wel duurder en wordt 7,95 euro. Ook pakketten versturen naar het buitenland wordt duurder.

Het bedrijf brengt ook aan het einde van het jaar speciale decemberzegels uit. Het tarief voor de decemberzegel van PostNL voor 2023 is 0,96 euro. Een vel van twintig decemberzegels kost 19,20 euro.