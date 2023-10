Reisaanbieders verliezen hoger beroep rectificatie Consumentenbond

De Consumentenbond hoeft van het gerechtshof in Den Haag een publicatie over misleidende aanbiedingen van reisorganisaties niet aan te passen. Prijsvrij en D-Reizen hadden de Consumentenbond aangeklaagd omdat ze willen dat de organisatie het artikel rectificeert. Het gerechtshof gaf de Consumentenbond hierover ook gelijk in hoger beroep.

De zaak draait om een publicatie van de Consumentenbond afgelopen maart. Daarin stelde de organisatie dat reisaanbieders consumenten op grote schaal misleiden met aanbiedingen. Ruim acht van de tien reizen die de Consumentenbond bekeek, waren niet voor die aanbiedingsprijs te boeken. Bij D-Reizen en Prijsvrij zou geen van de vakanties beschikbaar zijn voor de prijs die in de advertentie stond.

De twee reisorganisaties waren het er niet mee eens en eisten een aanpassing van de publicatie en inzage in de onderzoeksgegevens. De rechtbank in Den Haag vond afgelopen mei dat de Consumentenbond de publicatie niet hoeft te rectificeren. Prijsvrij en D-Reizen gingen daarop in hoger beroep.

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond zegt in een reactie blij te zijn met de uitspraak. “Het hof bevestigt nogmaals dat ons onderzoek voldoet aan alle eisen van zorgvuldigheid. En dat we daarom mochten zeggen dat Prijsvrij en D-reizen klanten misleiden door hen opzettelijk te lokken met tarieven die ze niet waar kunnen maken.” Ze benadrukt daarbij dat de Consumentenbond bedoeld is om dit soort zaken te melden.