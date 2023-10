VEH: huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp

Bijna 2,5 miljoen huiseigenaren worden ten onrechte verplicht een warmtepomp aan te schaffen als de plannen van het demissionaire kabinet doorgaan. Dat stelt de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Huiseigenaren moeten vanaf 2026 een hybride warmtepomp kopen zodra hun cv-ketel aan vervanging toe is. Om te bepalen welke woningen onder deze verplichting vallen, heeft de overheid onderzoek laten doen. Maar volgens de belangenorganisatie van woningbezitters zijn daarin de inflatie en de onderhoudskosten niet meegewogen en gaan de onderzoekers uit van onrealistische aannames over het gemiddelde gasverbruik van verschillende woningen.

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verdienen warmtepompen zich in de meeste gevallen binnen zeven jaar terug. In het VEH-onderzoek staat echter dat dit voor bijna 2,5 miljoen woningen veel langer gaat duren. Als inflatie, onderhoudskosten en de reële warmtevraag worden meegerekend, zou het gaan om een periode van gemiddeld 9,5 jaar.

“Als huiseigenaar word je geacht een flinke investering te doen van zo’n 5000 euro. Dan moet deze verplichte investering wel gebaseerd zijn op een reële thuissituatie en niet op een papieren werkelijkheid”, zegt VEH-directeur Cindy Kremer. “Anders word je onterecht verplicht een warmtepomp aan te schaffen.”

Uit het onderzoeksrapport van de VEH blijkt ook dat de verplichte aanschaf van een warmtepomp nadelige gevolgen kan hebben voor de financiële buffers van huiseigenaren als zij het geld daarvoor moeten lenen. Voor een renteloze lening van het Warmtefonds mag het inkomen niet hoger zijn dan 60.000 euro.

Volgens de VEH zijn er zo’n miljoen huiseigenaren die ongeveer zoveel verdienen. Als zij een lening met rente moeten afsluiten, gaan zij er financieel op achteruit. Om de financiële risico’s voor deze groep te beperken, pleit de organisatie voor een verhoging van de subsidie.

Huiseigenaren kunnen prima zelf bepalen of een warmtepomp een goed alternatief is voor hun woning, stelt de VEH. Door de aanschaf te verplichten, worden individuele thuissituaties straks over het hoofd gezien, vreest de vereniging.