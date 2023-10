Wall Street herstelt, olieconcerns omlaag door daling olieprijs

De aandelenbeurzen op Wall Street lieten woensdag herstel zien, na de forse verliezen van de afgelopen dagen. Oliebedrijven werden echter flink lager gezet als gevolg van een scherpe daling van de olieprijzen. Dat had te maken met tekenen dat de vraag afzwakt.

De aandacht van beleggers op Wall Street ging onder meer uit naar het banencijfer van loonstrookverwerker ADP. Dat viel veel zwakker uit dan verwacht. Volgens ADP nam de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in september met slechts 89.000 arbeidsplaatsen toe. Economen rekenden op een veel grotere toename.

Het cijfer van ADP loopt vooruit op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd. Daarin wordt ook de werkgelegenheid bij de overheid meegerekend.

De Dow-Jonesindex eindigde, na drie verliesdagen, 0,4 procent hoger op 33.129,55. De breder samengestelde S&P 500 klom 0,8 procent tot 4.263,75 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq sloot met een winst van 1,4 procent op 13.236,01 punten.

Op dinsdag waren nog minnen tot bijna 2 procent te zien door zorgen over de stijgende rente na een beter dan verwacht cijfer over de vacatures in de Verenigde Staten. De Federal Reserve heeft bij een sterke arbeidsmarkt meer ruimte om door te gaan met het verhogen van de rente.

Door de gestegen rente gingen de olieprijzen woensdag hard omlaag. Gevreesd wordt dat de economie door de hogere leenkosten wordt afgeremd, waardoor de vraag naar olie afneemt.

Een vat Amerikaanse olie kostte bij het slot van Wall Street 4,6 procent minder op 85,09 dollar. Een vat Brentolie werd 4,7 procent goedkoper op 86,67 dollar. Olieconcern Chevron verloor hierop 2,3 procent. Branchegenoten Halliburton en Schlumberger gingen zelfs tot 4,7 procent omlaag.

Technologieconcern Apple kreeg te maken met een verlaging van het beleggingsadvies van KeyBanc. De analisten van de investeringsbank wijzen onder meer op de hoge waardering van het aandeel Apple. Beleggers waren hier niet van onder de indruk, Apple eindigde 0,7 procent hoger.

General Motors verloor 1,1 procent. Volgens de autoproducent hebben de recente stakingen het concern al 200 miljoen dollar gekost in het derde kwartaal. De onderneming houdt rekening met nog meer stakingen de komende tijd.