ACM: meer vaste energiecontracten tegen lagere prijs

Het aantal mensen dat een vast energiecontract afsluit tegen een lagere prijs, is de afgelopen maand flink gestegen. Ook zijn de prijzen voor elektriciteit en gas weer wat gedaald ten opzichte van augustus. Dat blijkt uit de Monitor Consumentenmarkt Energie die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandelijks samenstelt op basis van de laatste cijfers van de energieleveranciers.

Het aantal aanbieders van nieuwe vaste contracten boven het energieprijsplafond blijft afnemen. Met het energieprijsplafond kwam de overheid huishoudens tegemoet vanwege de flink opgelopen energieprijzen. De compensatiemaatregel loopt tot eind dit jaar.

Hollandse Energie Maatschappij (HEM) is de enige leverancier die nog contracten aanbiedt met prijzen boven het prijsplafond. Vorige maand ging het nog om drie aanbieders.

De prijzen van variabele contracten zijn ruim 1,5 procent gedaald ten opzichte van augustus. Vaste contracten zijn afhankelijk van de looptijd 3 tot 4 procent goedkoper geworden.

De ACM ziet dat het aantal mensen dat overstapt naar een andere energieleverancier nog steeds op een aanzienlijk lager niveau ligt dan voor de energiecrisis. Sinds begin dit jaar weer vaste contracten op de markt werden aangeboden, kwamen er maandenlang zo’n 100.000 huishoudens per maand netto bij met een vast contract. De laatste twee maanden is dit meer dan 200.000 per maand. Maar vergeleken met eind december vorig jaar zijn er nog altijd bijna 900.000 minder huishoudens met een vast contract.