AEX richting licht hogere opening, olieprijzen krabbelen op

De Amsterdamse AEX-index lijkt donderdag met een kleine winst te openen, waarmee wordt voortgeborduurd op het voorzichtige herstel een dag eerder. De olieprijzen krabbelden weer wat op na de stevige daling op woensdag.

Op de beurzen in Aziƫ waren overwegend plussen te zien. De Nikkei in Tokio noteerde een winst van 1,8 procent en de Hang Seng in Hongkong toonde een plus van 0,4 procent. In Sydney won de All Ordinaries 0,5 procent. De Kospi in Seoul daalde licht.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 84,63 dollar en Brentolie werd 0,6 procent duurder op 86,30 dollar per vat. Op woensdag doken de prijzen met ongeveer 5 procent omlaag door de signalen dat de olievraag aan het afzwakken is vanwege de gestegen rente en zorgen over een economische recessie. Dat was de sterkste prijsdaling op een dag in ruim een jaar. Daardoor stonden oliebedrijven zoals Shell onder druk. Mogelijk is hier nu wat herstel te zien.

De aandacht zal later op de dag ook uitgaan naar cijfers over de uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten en gegevens over ontslagen bij Amerikaanse bedrijven. Eerder deze week kwam een beter dan verwacht cijfer naar buiten over de vacatures in de VS. Daardoor werd de rentevrees aangewakkerd omdat een sterke arbeidsmarkt de Amerikaanse centrale bank meer ruimte geeft om door te gaan met het verhogen van de rente.

Wel kwam woensdag dan juist weer een tegenvallend cijfer van loonstrookverwerker ADP over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de overheid.

Uit Duitsland kwamen cijfers over de export. Die daalde in augustus met 1,2 procent in vergelijking met een maand eerder. Dat was sterker dan verwacht. Vanwege de afzwakkende wereldeconomie staat de vraag naar goederen van Duitse makelij onder druk. De import van de grootste economie van Europa zakte met 0,4 procent.

De AEX eindigde woensdag 0,2 procent hoger op 720,86 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen een fractie, maar Londen moest 0,8 procent inleveren. Op Wall Street gingen de hoofdgraadmeters tot 1,4 procent omhoog.

De euro noteerde donderdagochtend op 1,0518 dollar.