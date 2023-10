Beleggers zetten Air France-KLM hoger na fikse daling olieprijzen

Luchtvaartaandelen waren donderdag duidelijke winnaars op de Europese beurzen vanwege de dalende olieprijzen. Als die daling doorzet kunnen de maatschappijen op den duur namelijk goedkoper uit zijn met hun brandstofkosten. Beleggers zetten bijvoorbeeld British Airways-moederbedrijf IAG, Lufthansa en Ryanair tot bijna 3 procent hoger. Air France-KLM en easyJet kregen er elk een kleine 4 procent aan beurswaarde bij.

De olieprijzen gingen donderdag verder omlaag na een flinke afname op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,9 procent tot 82,61 dollar en Brentolie werd 1,8 procent goedkoper op 84,25 dollar per vat. Op woensdag daalden de prijzen al met ongeveer 5 procent door de signalen dat de olievraag aan het afzwakken is vanwege de gestegen rente en zorgen over een economische recessie. Dat was de sterkste prijsdaling op een dag in ruim een jaar.

Het algehele sentiment op de Europese beurzen was gemengd. De uitslagen op de koersenborden waren daarbij beperkt. De AEX-index op de beurs in Amsterdam eindigde met een plusje van 0,1 procent op 721,75 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 806,41 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen gingen tot 0,6 procent vooruit. De DAX in Frankfurt verloor 0,2 procent na een sterker dan verwachte daling van de Duitse export in augustus.

In Italië reageerden beleggers op nieuws dat het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een afzwakking van de eerder aangekondigde belasting op “overwinsten” van banken. De banken UniCredit, Intesa, Banco BPM en BPER wonnen tot ruim 1 procent. Mediobanca en Monte dei Paschi di Siena gingen wel met verliezen tot ruim 2 procent de handel uit.

Door de wijziging hoeven de meeste banken in het land de extra heffing waarschijnlijk niet te betalen als ze in plaats daarvan geld aan hun reserves toevoegen. Volgens de Italiaanse hoogleraar Rossella Locatelli van de universiteit van Insubria, nabij Milaan, betekent dit ook dat de meeste banken hun dividendbeleid waarschijnlijk niet hoeven aan te passen.

Dat laatste zou goed nieuws zijn voor beleggers. De plannen voor de bankenbelasting waren omstreden. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) uitte eerder zijn zorgen omdat het voornemen van de Italiaanse regering van premier Giorgia Meloni grote risico’s voor de financiële stabiliteit met zich mee leek te brengen.

De euro noteerde donderdag eind van de middag op 1,0535 dollar.