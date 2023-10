Beurswaakhond SEC eist getuigenis Musk over aankoop Twitter

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Elon Musk aangeklaagd bij de federale rechtbank in San Francisco. Op die manier wil de beurswaakhond de miljardair dwingen te getuigen in verband met een onderzoek naar Musks aankoop van Twitter.

Musk kocht de berichtendienst, die tegenwoordig X heet, vorig jaar voor 44 miljard dollar. De SEC probeert uit te zoeken of hij daarbij regels voor beleggers heeft geschonden. Musk had eigenlijk vorige maand al naar San Francisco moeten komen voor een getuigenis, maar toen is hij niet op komen dagen.