Bloomberg: Shell-topman spreekt personeel toe over klimaatplannen

Shell-topman Wael Sawan gaat bezorgd personeel toespreken over de klimaatplannen van het concern. Dit meldt persbureau Bloomberg. Onder Shell-werknemers is onrust ontstaan over zijn plannen om meer te gaan investeren in fossiele brandstoffen.

Sawan volgde begin dit jaar de Nederlander Ben van Beurden op als topman van Shell. Onder Van Beurden breidde Shell de activiteiten op het vlak van groene energie fors uit. Sawan wil vooral het rendement van Shell verhogen en dat kan kan volgens hem voorlopig niet zonder hernieuwde investeringen in fossiele energie.

Al snel na zijn aantreden kreeg Sawan te maken met verzet van milieuactivisten. Maar intern stuit zijn beleid ook op weerstand. In een open brief van medewerkers die vorige maand op een Shell-prikbord werd geplaatst werd de bezorgdheid geuit dat het bedrijf de ambitie lijkt te hebben opgegeven om leider te worden in de energietransitie. Vooral bij de divisie Renewables and Energy Solutions is veel kritiek te horen op de strategie van de nieuwe topman, volgens Shell-medewerkers die anoniem met Bloomberg spraken.

Sawan gaat zijn personeel daarom uitnodigen voor een virtuele bijeenkomst op 17 oktober. Hij zegt hiermee het gesprek te willen “verdiepen over de kansen en dilemma’s waarmee we worden geconfronteerd terwijl we Shell positioneren als winnaar in de energietransitie”.

Sawan moedigt medewerkers aan om voorafgaand aan de bijeenkomst vragen en opmerkingen te delen op een intern forum. In reactie hierop schreef een medewerker al dat de aanpak van Shell “voor mij moeilijk te rechtvaardigen is tegenover mijn kinderen”, aldus Bloomberg. Een ander schreef dat Shell meer lijkt op een “bedrijf van gisteren dan op een bedrijf van morgen”.

Een Shell-woordvoerder laat aan Bloomberg weten dat het concern een “open dialoog” verwelkomt. “Wij waarderen het dat onze medewerkers passie hebben voor zowel de energietransitie als Shell.”

Sawan heeft onder meer gezegd dat Shell een “fundamentele cultuurverandering” moet ondergaan om het vertrouwen van investeerders terug te winnen. Beleggers zijn enthousiast over de nieuwe strategie. Op de beurs in het aandeel dit jaar gestegen.