Brits onderzoek naar mogelijk marktmisbruik Amazon en Microsoft

De Britse kartelautoriteiten gaan onderzoek doen naar mogelijk marktmisbruik door de clouddiensten van Amazon en Microsoft. Uit jarenlang eigen onderzoek door de Britse telecomwaakhond Ofcom zou zijn gebleken dat Amazon en Microsoft het klanten moeilijk maken om meerdere leveranciers te gebruiken of over te stappen naar een andere cloudaanbieder. Ofcom heeft daarom de Britse Competition and Markets Authority (CMA) gevraagd een ​​formeel onderzoek naar de twee concerns uit te voeren.

Volgens Fergal Farragher, de directeur van Ofcom, zijn over de clouddiensten van Amazon en Microsoft verschillende klachten van Britse bedrijven binnengekomen. Het zou onder meer gaan om hoge kosten voor het overdragen van gegevens uit de cloud, gebrekkige uitwisselbaarheid en kortingen die een langer verblijf bij een provider moeten stimuleren.

Samen zijn Amazon en Microsoft goed voor ongeveer 80 procent van de omzet in de Britse cloudindustrie, terwijl Google Cloud van Alphabet nog eens 5 tot 10 procent voor zijn rekening neemt.

De marktonderzoeken van de CMA duren doorgaans ongeveer achttien maanden en het bureau heeft de macht om fors in te grijpen bij bedrijven. Zo kan de toezichthouder eisen dat een concern een deel van zijn activiteiten verkoopt om meer concurrentie mogelijk te maken.

De Europese Unie heeft ook klachten ontvangen over mogelijk marktmisbruik door de clouddiensten van Microsoft. De Duitse kartelwaakhond kondigde eerder dit jaar een onderzoek aan naar het concern.