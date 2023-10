Dell zakt op Wall Street omdat AI-succes op zich laat wachten

Computerfabrikant Dell hoorde donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Beleggers reageerden op een nieuwe prognose van het concern, dat pc’s en servers maakt die worden gebruikt ter ondersteuning van programma’s als ChatGPT. De cijfers lijken er namelijk op te wijzen dat het langer duurt dan verwacht voordat Dell echt kan profiteren van de sterke opkomst van kunstmatige intelligentie (AI).

Dell leverde 1,5 procent aan beurswaarde in. Dell had de laatste maand juist flink aan beurswaarde gewonnen nadat het bedrijf in een kwartaalbericht had gezegd baat te hebben van de sterke vraag naar producten die te maken hebben met de ontwikkeling van AI.

Ook sommige oliebedrijven hebben op Wall Street aan beurswaarde ingeleverd. Dat hangt waarschijnlijk samen met de dalende olieprijzen, die woensdag zelfs de grootste daling in meer dan een jaar lieten zien vanwege signalen dat de olievraag aan het afzwakken is door recessiezorgen. Marathon Oil, Occidental Petroleum en ExxonMobil zakten tot meer dan 2 procent. Branchegenoten Chevron en ConocoPhillips gingen wel licht omhoog.

Beleggers op Wall Street deden het verder voorzichtig aan in aanloop naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat voor vrijdag op de rol staat. Deze week was er behoorlijke onrust op de beurzen door de vrees voor verdere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank. De Dow-Jonesindex sloot een fractie in de min op 33.119,57 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 4258,19 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte ook 0,1 procent, tot 13.219,84 punten.

Bij de bedrijven kon de elektrische autobouwer Rivian op aandacht rekenen met een verlies van bijna 23 procent. Rivian kwam met teleurstellende verwachtingen voor de omzet in het derde kwartaal en wil voor 1,5 miljard dollar aan converteerbare obligaties uitgeven. De producent van huishoudelijke schoonmaakproducten Clorox zakte verder dik 5 procent na bekendmaking van tegenvallende voorlopige resultaten.

Verder sloot Amazon bijna 1 procent in de min. Volgens nieuwssite Deadline zou het webwinkelconcern meer dan 5 procent van de banen bij de divisie achter Amazon Studios, Prime Video en Music willen schrappen. Het bericht werd evenwel niet bevestigd door Amazon en het is onduidelijk hoe deze banenreductie zich precies zou verhouden tot de vele ontslagen die Amazon eerder al heeft aangekondigd.