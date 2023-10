EU wil ban op superbroeikasgassen in koelkasten en airco

Nieuwe producten zoals koelkasten en airconditioners mogen vanaf 2050 over het algemeen geen zogenoemde F-gassen meer bevatten. De EU-landen en het Europees Parlement hebben donderdag een politiek akkoord bereikt waarin ze hebben afgesproken de ‘superbroeikasgassen’ sneller af te bouwen. F-gassen hebben vaak een veel sterker opwarmend effect dan CO2 en blijven ook lang in de atmosfeer hangen.

De bedoeling is dat de F-gassen tegen 2050 volledig zijn uitgefaseerd. “Dergelijke stoffen hebben zeer negatieve gevolgen voor de gezondheid van onze planeet en moeten afgebouwd worden”, reageert de Spaanse minister voor ecologische transitie Teresa Ribera Rodríguez. Ze is tevreden over het akkoord.

In het akkoord wordt wel rekening gehouden met de haalbaarheid van de afschaffing. Ook geldt er een uitzondering als de afschaffing bij bepaalde producten tot veiligheidsproblemen leidt. Diverse huishoudelijke apparaten bevatten de broeikasgassen. Zo zijn ze onder meer te vinden in koelkasten, spuitbussen, airconditioners en warmtepompen.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout was hoofdonderhandelaar voor het Europees Parlement op dit onderwerp. Hij vindt het akkoord een duidelijk signaal naar de markt: “Stap over op schone alternatieven.” Volgens hem is dat niet alleen goed voor het klimaat, maar ook goed voor de Europese industrie, “die zo koploper kan blijven met de productie van schone producten”.

Het EU-parlement wilde wettelijk verplichten dat de meeste sectoren overstappen op natuurlijke alternatieven – en niet op PFAS. Deze poly- en perfluoralkylstoffen veroorzaken een minder groot broeikaseffect, maar zijn schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu. EU-landen wilden PFAS echter niet wettelijk uitsluiten. Eickhout: “Uiteindelijk werd het een compromis waarbij er vooral voor kleinere apparaten zoals koelkasten, airco’s en warmtepompen voor woningen een stop komt op PFAS-gebruik.”

Lidstaten van de Europese Unie moeten nu nog afzonderlijk over het voorstel stemmen. Dat gebeurt dit najaar.

Davide Sabbadin van het Europees Milieubureau (EEB) noemt het akkoord “driedubbele winst”: voor het klimaat, de volksgezondheid en voor de groene industrie in Europa.