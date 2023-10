FT: Belgische inlichtingendienst onderzoekt magazijn Alibaba

De Belgische inlichtingendienst VSSE houdt een magazijn van het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba in de gaten vanwege mogelijke spionage. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het betreft een van de belangrijkste vestigingen van de logistieke poot van het Chinese bedrijf, op de vrachtluchthaven van Luik.

De VSSE onderzocht onder meer de invoering van een softwaresysteem, meldt FT. Dat zou gevoelige economische informatie verzamelen, bijvoorbeeld over goederenstromen, transportgegevens en producten.

Zo sprak de zakenkrant met een anonieme bron die bekend is met de banden tussen Alibaba en de Chinese overheid. Volgens deze persoon “wordt van de logistieke centra verwacht dat ze informatie over het lokale sentiment doorgeven en gegevens over de Europese handel en logistiek rapporteren aan de autoriteiten in Peking”, schrijft FT.

Het magazijn wordt gebruikt door Cainiao, onderdeel van de Alibaba Groep, dat vanuit BelgiĆ« voornamelijk de goederen verwerkt die worden verkocht via webshop AliExpress. Het Belgische parlement uitte eerder al zorgen, nog voordat het magazijn werd gebouwd. China ontkende de volgens hen “niet-uitgelokte insinuaties” toen. Ook Cainiao ontkent tegenover de krant elke suggestie van wangedrag en zegt zich aan alle wet- en regelgeving te houden.