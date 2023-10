Grote belegger wil 12.000 Nederlandse huurwoningen in verkoop doen

Vastgoedbelegger Heimstaden wil de komende jaren zo’n 12.000 huurwoningen in Nederland in de verkoop doen. De politieke risico’s op de Nederlandse woningmarkt zijn voor het van oorsprong Scandinavische concern te groot geworden, laat een woordvoerder weten na berichtgeving van vakmedium Vastgoedmarkt.

Op dit moment bezit Heimstaden in Nederland ongeveer 13.500 woningen. Daarvan wil het bedrijf een groot deel ‘uitponden’, wat betekent dat individuele huizen of appartementen in de verkoop gaan als de huidige huurders zijn vertrokken. De hele operatie zal waarschijnlijk jaren duren, want in de komende twee├źnhalf jaar rekent Heimstaden op de verkoop.

Heimstaden is sinds 2018 actief op de Nederlandse markt en werd een jaar later een grote speler, toen de belegger voor 1,4 miljard euro ruim 9500 woningen overnam van een Britse branchegenoot. Daarbij richtte de vastgoedbelegger voor pensioenfondsen en verzekeraars zich vooral op niet-duurzame woningen die nog verduurzaamd moesten worden.

Volgens de zegsman is het politieke klimaat de afgelopen anderhalf jaar “volledig omgeslagen”, waardoor dit verdienmodel onder druk staat. Zo hekelt de vastgoedbelegger de fors opgelopen overdrachtsbelasting voor beleggingswoningen, die met 10,4 procent het vijfvoudige is van de belasting drie jaar geleden. Daarnaast speelt de door demissionair woonminister Hugo de Jonge voorgestelde regulering van prijzen voor huurwoningen in het middensegment mee. Ook neemt de onzekerheid toe over regels voor jaarlijkse huurverhogingen in relatie met de inflatie.

“Hogere rentes spelen ook mee, net zoals lagere vastgoedwaarderingen. Per land zijn we gaan kijken wat de risico’s zijn die we willen nemen. In Nederland kom je samen met de politiek eigenlijk tot een ‘perfect storm’ die de verkeerde kant opslaat”, legt de woordvoerder uit. Heimstaden is niet van plan volledig te vertrekken uit Nederland. Zo denkt het bedrijf wel aan nieuwe investeringen, maar die zullen vaker naar woningen in het duurdere segment gaan.

Meerdere beleggersorganisaties in de woningmarkt waarschuwden de afgelopen tijd voor het verdwijnen van huurwoningen door onzekerheid over nieuwe regelgeving. “Het woningtekort in Nederland is het grootst in de vrije huursector. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, want eigenlijk is de vrije huursector het smeermiddel van de woningmarkt”, aldus de woordvoerder van Heimstaden.