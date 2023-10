Indeed: aantal vacatures weer toegenomen na maandenlange daling

Het aantal openstaande vacatures in Nederland is na maanden van afname weer iets toegenomen. Dat meldt Indeed, naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland, op basis van een analyse van miljoenen vacatures. Het aantal vacatures bereikte in juli nog het laagste niveau sinds oktober 2021, maar in augustus en september werd de weg omhoog weer ingezet.

Aan het einde van vorig jaar stond het aantal vacatures nog op recordhoogte. “Sindsdien zijn de openstaande vacatures flink afgenomen, maar desondanks ligt het niveau nog wel flink boven het niveau van begin 2020”, stelt Stan Snijders van Indeed Benelux. Dat is anders in buurlanden als BelgiĆ« en het Verenigd Koninkrijk, waar juist minder vacatures openstaan in vergelijking met voor de coronacrisis.

In Nederland is het vacatureniveau in het onderwijs wel onverminderd hoog gebleven, stelt Indeed. De afgelopen maand nam het aantal vacatures bovendien verder toe. Volgens Snijders hebben leraren de banen al tijden voor het uitkiezen. “Dit is een groot probleem voor heel veel scholen, die genoodzaakt zijn om aanpassingen door te voeren, zoals het vergroten van klassen en verkorte roosters”, aldus Snijders.

Een flinke daling nam Indeed waar binnen de sector die software ontwikkelt. Volgens Snijders heeft deze sector relatief weinig hinder ondervonden van corona. Daarnaast reageren ook werkzoekenden buiten Nederland en Europa op beschikbare banen. “Zo was 10,6 procent van de ‘clicks’ op deze vacatures afkomstig van werkzoekenden buiten de EU”, legt Snijders uit.