ING: energietransitie heeft tijd nodig, maar we werken eraan

De transitie naar groene energie gaat niet van de een op de andere dag, merkt ING op bij de publicatie van zijn jaarlijkse klimaatrapport. Zo financiert de bank nog altijd meer activiteiten die niet duurzaam zijn dan activiteiten die dat wel zijn. Maar volgens topman Steven van Rijswijk is dat “een weerspiegeling van de huidige economie”, die nog steeds afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Desondanks zegt de bank “miljarden euro’s aan financiering te mobiliseren die bijdragen aan de transitie van onze klanten”. ING ondersteunt daarbij klanten in hun transitieplannen, waarmee de bank zijn “ecologische voetafdruk” wil verkleinen. Maar ING blijft ook de huidige samenleving financieren, “die nog steeds afhankelijk is van fossiele brandstoffen voor een reeks economisch cruciale activiteiten zoals transport, verwarming en energieproductie”, stelt Van Rijswijk in het voorwoord van het rapport.

Uit het ING-klimaatrapport komt naar voren dat de bank op schema loopt als het gaat om het terugbrengen van de financiering van kolencentrales. Dat geldt ook voor het stopzetten van specifieke projectfinanciering van nieuwe olie- en gasvelden. ING doet verder een oproep aan regeringen om steviger te sturen op de transitie naar duurzame energie op sectorniveau. Met stimuleringsmaatregelen zou het terugdringen van de CO2-uitstoot daarmee wereldwijd moeten versnellen.

Van Rijswijk heeft eerder ook al aangegeven dat de energietransitie tijd kost, maar te luisteren naar de kritiek van klimaat- en milieuorganisaties. Zo waren activisten van Milieudefensie en Extinction Rebellion in april aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering van ING. Daar stelden zij dat ING met zijn fossiele investeringen bijdraagt aan “het financieren van de klimaatcrisis”. Maar volgens Van Rijswijk is het beleid van zijn bank in lijn met de klimaatdoelstellingen van Parijs en moet er wel een balans worden gezocht tussen die doelstellingen en het waarborgen van de energievoorziening.