Koophuizen voor tweede kwartaal op rij duurder, meer overbiedingen

De prijzen van koopwoningen zijn in het derde kwartaal van dit jaar voor het tweede kwartaal op rij gestegen, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) op basis van eigen cijfers. Gemiddeld gingen de huizenprijzen met 1,7 procent omhoog ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar was echter nog wel sprake van een daling, met 1,7 procent. Daarmee komt de gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning uit op 422.000 euro. De NVM-makelaars verkochten in het derde kwartaal bijna 33.500 woningen, 2,4 procent meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De makelaarsorganisatie constateert ook dat de krapte op de koopwoningmarkt weer toeneemt en dat er weer vaker wordt overboden. Afgelopen kwartaal zijn er 9 procent minder woningen te koop gezet vergeleken met het tweede kwartaal. Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar gaat het zelfs om een daling van 18 procent.

Daarmee is het woningtekort opgelopen, van 315.000 woningen een jaar geleden, naar 390.000. “Dat zijn 826.800 woningzoekenden waar geen woning voor beschikbaar is”, aldus de NVM. Hierdoor neemt ook de concurrentie tussen kopers weer toe. “Zo horen we van onze leden dat kopers weer gaan overbieden op de vraagprijs. Het evenwicht in de markt is daarmee nog ver te zoeken”, stelt de organisatie.

In het derde kwartaal werd 45 procent van de verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht. Een kwartaal eerder was dit 39 procent en een jaar geleden 66 procent.

De nieuwbouwmarkt liet afgelopen kwartaal een licht herstel zien van het aantal verkopen, “maar blijft nog altijd op een historisch laag niveau”, constateert de NVM. De makelaars verkochten ruim 5400 nieuwbouwwoningen, een toename van 14 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.