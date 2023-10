NVM: prijzen koopwoningen blijven stijgen vanwege krappe markt

De prijzen voor koopwoningen blijven stijgen als de koopwoningmarkt krap blijft, verwachten makelaars die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Zij merken dat de vraag naar woningen groeit, terwijl minder woningen te koop staan en steeds meer nieuwbouwprojecten worden uitgesteld. Dit zegt Lana Gerssen van de NVM-vakgroep Wonen tijdens de presentatie van de woningmarktcijfers van afgelopen kwartaal.

Vorig jaar zomer piekten de prijzen op de woningmarkt en daarna zijn ze wat gaan zakken. Maar nu worden woningen dus weer duurder. Hoe groot de prijsstijgingen komende tijd zullen zijn, kon Gerssen niet zeggen. “We gaan niet kijken naar de verwachtingen van prijsontwikkelingen. Dat deden we nog wel voordat de gasprijzen omhoog gingen en we dachten dat we wisten hoe het zou gaan. We dachten dat er een deuk in de woningmarkt zou komen, maar dat bleek niet zo te zijn”, vertelt ze.

Vooral in de nieuwbouw staan minder woningen te koop, meldt vicevoorzitter Chris van Zantwijk van de NVM-vakgroep Wonen. Nieuwbouwwoningen zijn over het algemeen duurder dan bestaande woningen. Woningzoekers vinden nieuwbouw soms te duur en stellen hun aankoop uit. Dat geeft problemen voor de bouw, want een bouwproject kan vaak alleen doorgaan als 70 procent van de woningen wordt verkocht voordat de huizen af zijn.

Meer nieuwbouwwoningen worden volgens de NVM uit het aanbod gehaald omdat de verkoop achterblijft. Afgelopen kwartaal waren dit meer dan 1980 woningen. Hierbij gaat het niet alleen om relatief dure huizen, maar ook om betaalbare koopwoningen of huurhuizen. Het aantal nieuwbouwwoningen dat werd ingetrokken is niet meer zo hoog geweest sinds eind 2014. “In het vierde kwartaal piekt het aantal intrekkingen doorgaans. Het lijkt er helaas niet op dat er binnenkort meer aanbod is, want steeds meer projecten worden uitgesteld”, zegt Van Zantwijk. Projecten die worden uitgesteld en terug moeten naar de tekentafel, worden volgens de NVM anderhalf jaar later pas weer op de markt verwacht.

Daarnaast is het voor projectontwikkelaars lastiger geworden om de kosten voor een nieuwbouwproject terug te verdienen. Dit komt onder meer omdat de bouwkosten zijn gestegen. Daarom zijn duurdere huizen belangrijk, vindt Van Zantwijk. “Ik ben ook voorstander van betaalbare woningen, maar je hebt ook duurdere woningen nodig om een project dicht te kunnen rekenen. Daar hebben meer mensen baat bij dan wanneer er helemaal geen woningen komen.”