Oekraïne schort klacht bij WTO om graanruzie met EU-landen op

Oekraïne heeft zijn klacht bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tegen EU-lidstaten die dwarsliggen bij de doorvoer van graan opgeschort. Polen, Hongarije en Slowakije blokkeerden Oekraïens graan bij de grens om de eigen boeren te beschermen tegen de massale toevoer van buitenlands graan. Daarop stapte Oekraïne naar de WTO met klachten over oneerlijke handelsbelemmeringen.

De Oekraïense handelsgezant Taras Kasjka zegt nu tegen persbureau Interfax-Ukraine de klachten tegen de EU-landen te “pauzeren”. Dat moet het overleg over een oplossing voor het graanconflict vergemakkelijken.

De problemen ontstonden vorige maand. De EU maakte toen een einde aan een tijdelijk verbod op de export van Oekraïens graan naar enkele bezorgde lidstaten. Daarop namen Polen, Slowakije en Hongarije op eigen initiatief maatregelen, hoewel dit eigenlijk niet mag. Zij vrezen namelijk dat hun eigen boeren te lijden hebben onder lagere graanprijzen door Oekraïens graan, dat door de Russische inval in Oekraïne niet via de Zwarte Zee, maar over land de wereldmarkt moet bereiken.

Beetje bij beetje lijken Oekraïne en de oostelijke EU-lidstaten tot een oplossing te komen. Zo maakten Polen en Oekraïne afspraken om de doorvoer van graan via Pools gebied naar andere landen te versnellen. Kasjka schat dat een definitief akkoord “komende weken of maanden” rond is.

De graanruzie dreigde tot barsten te leiden in de steun van sommige EU-landen voor Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Zo zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki vorige maand dat zijn land geen wapens meer levert aan Oekraïne, omdat Polen zichzelf nu wil bewapenen. Hij nuanceerde die uitspraken later door te verzekeren dat Polen nog altijd aan de kant van Oekraïne staat en de doorvoer van wapens uit andere landen blijft faciliteren.