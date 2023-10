Petitie tegen ‘extra bierbelasting’ 20.000 keer ondertekend

Een petitie tegen extra accijnzen op bier is in een paar dagen tijd 20.000 keer ondertekend. De petitie is afgelopen weekend in het leven geroepen nadat het kabinet op Prinsjesdag aankondigde bovenop de wijziging van het accijnssysteem per 1 januari een extra verhoging door te voeren. Hierdoor kan de verhoging van de belasting oplopen tot meer dan 50 procent, zeggen brancheorganisaties Nederlandse Brouwers en CRAFT.

Het demissionair kabinet heeft op Prinsjesdag het voorstel voor een extra accijnsverhoging gepresenteerd als onderdeel van het Belastingplan 2024. Dit betreft een verhoging van de accijns met 16,2 procent.

“Maar dat is het niet het hele verhaal”, benadrukt directeur Meint Waterlander van Nederlandse Brouwers. Eerder is namelijk al besloten dat er voor de bieraccijns een nieuw systeem komt waarbij ook gelet wordt op hoeveel alcohol er precies in een biertje zit. Een glas tripelbier op een terras zou door de optelsom van veranderingen zo’n 30 cent duurder kunnen worden, rekent Waterlander voor.

De verhoging komt volgens CRAFT, dat opkomt voor meer dan 170 onafhankelijke brouwers in Nederland, hard aan in de sector. “Het is heel wrang om te constateren dat het kabinet de mond vol heeft van bestaanszekerheid, maar dat hetzelfde kabinet geen enkel oog heeft voor de bestaanszekerheid van brouwerijen”, zegt CRAFT-voorzitter Jos Oostendorp. “Nu vele brouwerijen de grootste moeite hebben hun hoofd boven water te houden, vrees ik dat de forse accijnsverhoging per 1 januari de genadeslag kan worden voor vele brouwerijen.”

De branche wil de petitie ‘Voorkom Extra Bierbelasting’ op 17 oktober aan de Tweede Kamer aanbieden. De brouwers verwachten dat er komende dagen nog meer handtekeningen bij zullen komen.