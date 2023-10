Prognose groei wereldhandel fors verlaagd door WTO

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft zijn groeiprognoses voor de goederenhandel dit jaar fors verlaagd. De verwachting is nu dat de groei ruim de helft lager zal uitpakken dan zes maanden geleden werd voorspeld.

Als reden voor de lagere groeiverwachting verwijst de WTO naar de inflatie in de Verenigde Staten en Europa, de oorlog in Oekraïne en het trage herstel van China. Het in Genève gevestigde instituut gaat nu uit van een groei met 0,8 procent ten opzichte van vorig jaar. Aanvankelijk werd een groei verwacht van 1,7 procent.

De nieuwe prognose is aanzienlijk lager dan het gemiddelde van 2,6 procent jaarlijkse groei sinds de mondiale financiële crisis. “De handelsvertraging lijkt een brede basis te hebben, waarbij een groot aantal landen en een breed scala aan goederen betrokken zijn, met name ijzer en staal, kantoor- en telecomapparatuur, textiel en kleding”, aldus de WTO. Een gunstige uitzondering vormen personenauto’s, waarvan de verkoop tot nu toe in 2023 sterk is gestegen.

Na een groei van 3 procent vorig jaar daalde de goederenhandel in de eerste helft van 2023 met 0,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de maanden tot en met december wordt slechts een “bescheiden herstel” verwacht.

WTO-directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala noemt de lagere groeiprognose “reden tot zorg, vanwege de negatieve gevolgen voor de levensstandaard van mensen over de hele wereld”.