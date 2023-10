Structureel tekort aan ICT-ers vraagt om opleiden nieuwe krachten

Een structureel tekort aan IT-ers vraagt om het aantrekken van nieuwe krachten: ‘buitenstaanders’. Het traditioneel ‘wegkapen’ van personeel bij een concurrent is al geen optie meer om alle vacatures goed in te vullen. Het tekort wordt daarmee namelijk niet verholpen. Uiteraard zijn er plannen.

Zo schrijft AG Connect dat de sector blij is met de opkomst van AI. De artificiële intelligentie kan namelijk hulp bieden bij het tekort aan ICT-ers en de hoge werkdruk die daarmee gepaard gaat. Ook heeft een groep van vijf brancheorganisaties het Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT-ers opgesteld. In dit plan worden onder andere verschillende pijlers beschreven die bij moeten dragen aan de toestroom van nieuwe ICT’ers. Denk dan aan het steviger implementeren van digitale vaardigheden in het onderwijs en beroepskeuze.

ICT-ers blijven leren

Overigens zijn er niet enkel plannen voor ‘nieuwelingen’ binnen de ICT. Waar het tekort goed opgelost kan worden door het aantrekken van buitenstaanders, mensen die misschien niet eens uit een technische hoek komen, worden de huidige ICT-ers niet vergeten. Zo zijn er verschillende trainingen en opleidingen te volgen voor ICT-ers die zich verder willen ontwikkelen en zich bijvoorbeeld willen specialiseren in een bepaald onderwerp.

Zo kunnen IT-dienstverleners zich richten op cursussen, trainingen en opleidingen als ITIL Foundation waarin de IT-dienstverlener wordt getraind in service en het geven van waarde. ITIL staat voor Information Technology Infrastructure Library en is een reeks best practice-processen voor het leveren van IT-diensten. Door de inzet op service en het creëren van waarde maakt men het mogelijk om de organisatie waarin zij werkzaam zijn praktisch en flexibel te laten groeien.

Voor als je ‘nieuw’ bent

Er zijn ook trainingen voor mensen die misschien nog minder kennis hebben van het vak dan anderen. Soortgelijke trainingen zijn ook goed te volgen voor mensen die in hun eigen werkpraktijk gewoon meer ICT-kennis willen opdoen, zonder daadwerkelijk in de IT aan de slag te gaan. Denk aan een Introduction to Power BI. Met een dergelijke training leer je data op een mooie wijze visueel te maken. In deze training gaat men aan de slag met Microsoft Power BI. Met die tool kun je op een interactieve tool om analyses en rapportages overzichtelijk weer te geven. Het kan helpend zijn dan al enigszins kennis te hebben van programma’s zoals Excel, maar in principe kan iemand zonder kennis goed deelnemen aan zulke trainingen. Zo kan met een training als Power BI iedere organisatie groeien en beter worden.

Kosten van trainingen

Trainingen als deze zijn zeker als men al werkzaam is in de IT-sector een mooie mogelijkheid, omdat in veel gevallen de trainingen dan niet uit eigen zak betaald hoeven te worden. Ook als men deze trainingen op eigen initiatief wil volgen zijn er regelingen te treffen. Denk aan subsidies als LevenLangLerenKrediet en studiefinancieringen en transitievergoedingen.