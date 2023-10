Studie: Europa kan van fossiele energie af voor 2000 miljard euro

Het zelfvoorzienend maken en verduurzamen van de Europese energiesector kost ongeveer 2000 miljard euro. Volgens een onderzoek van het Potsdam Institute for Climate Impact Research, dat de resultaten deelde met persbureau Reuters, kan Europa daarmee tegen 2040 volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Om dat doel te bereiken, hebben onderzoekers berekend dat er tot 2030 jaarlijks 140 miljard euro moet worden geïnvesteerd. In de tien jaar daarna gaat het om jaarlijkse investeringen van 100 miljard euro. Het leeuwendeel daarvan zou volgens de studie nodig zijn voor het uitbreiden van de opwekcapaciteit van windenergie op land. De overige investeringen zijn dan bestemd voor bijvoorbeeld zonne- en waterstofenergie.

Alle investeringen samen kunnen er volgens de onderzoekers voor zorgen dat de elektriciteitsbehoefte in Europa al in 2030 volledig gedekt is door duurzame energiebronnen. Vervolgens zou het nog een decennium duren voordat het volledige energiesysteem de transitie heeft doorgemaakt. Dan gaat het bijvoorbeeld om verwarming, die veelal nog wordt aangedreven door bijvoorbeeld aardgas.