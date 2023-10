Tankreinigingsbedrijf Claessen trekt kort geding tegen Venlo in

Het kort geding van Claessen Tankcleaning tegen de gemeente Venlo dat vrijdag zou plaatsvinden, gaat niet door. De zaak van het tankreinigingsbedrijf is ingetrokken, laat de rechtbank Limburg donderdag weten.

Het bedrijf was het niet eens met een last onder dwangsom die de gemeente had opgelegd. De gemeente greep in na problemen rond benzeenreiniging waarmee het bedrijf een tijd lang werd geconfronteerd. Steeds als het bedrijf daarmee de fout inging moest een boete van 25.000 euro worden voldaan, met een maximum van 100.000 euro. Het bedrijf was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Die zaak is nu ingetrokken.

Venlo legde het tankreinigingsbedrijf begin augustus deels stil, omdat het bedrijf zich niet zou hebben gehouden aan de vergunningsvoorschriften bij de schoonmaak van tankwagens met het kankerverwekkende benzeen. Na enkele hercontroles was alles weer op orde en mocht het bedrijf doorgaan met de benzeenreiniging.