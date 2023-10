VAE keuren megagasproject goed, vlak voor klimaattop

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben vlak voor de aanvang van een VN-klimaatconferentie waarbij het land als gastheer optreedt, toestemming gegeven voor de bouw van omvangrijk gasproject. Het moet het eerste ‘emissievrije’ gasveld ter wereld worden.

Het staatsoliebedrijf Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) heeft dit bekendgemaakt. Met het project is bijna 17 miljard dollar gemoeid. Het gaat om de offshorevelden Hail en Ghasha in de Perzische Golf. Jaarlijks moet daarbij 1,5 miljoen ton CO2 per jaar worden opgevangen, om te voorkomen dat het broeikasgas de atmosfeer bereikt.

De VAE zijn de gastheer van de COP28-Klimaattop van de Verenigde Naties die van 30 november tot en met 12 december in Dubai wordt gehouden. De 196 deelnemende landen moeten het daar eens zien te worden over maatregelen om de strijd tegen klimaatverandering te versnellen.

De klimaattop in de VAE is niet onomstreden, omdat het land zijn rijkdom heeft vergaard met olie en gas. Met name de benoeming van ADNOC-oliebaas Sultan Al Jaber tot voorzitter van de conferentie, heeft kritiek opgeleverd van milieuactivisten.

Deze week zei Al Jaber dat de olie- en gasindustrie “de kern vormt van de oplossing” voor de klimaatverandering. Hij riep vertegenwoordigers van de industrie op om “de klimaatsceptici het zwijgen op te leggen”.

De VAE willen in 2050 de uitstoot van CO2 tot nul terug hebben gebracht. ADNOC streeft er zelfs al naar dit in 2045 te bereiken.

In een vorige maand verschenen rapport hebben wetenschappelijke experts van de Climate Action Tracker hun twijfels uitgesproken over het afvangen van CO2. In de doelstellingen wordt geen rekening gehouden met de indirecte emissies van de brandstoffen die worden geƫxporteerd.