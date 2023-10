Vicepresident ECB: nog te vroeg om te praten over renteverlaging

Het is te vroeg om te praten over een mogelijke verlaging van de rente door de Europese Centrale Bank (ECB) omdat de inflatie nog steeds hoog is. Dat zei ECB-vicepresident Luis de Guindos in een interview met het Cypriotische persbureau Cyprus News Agency.

De centrale bank in Frankfurt verhoogde vorige maand de rente in de eurozone voor de tiende keer op rij naar het hoogste niveau ooit. Beleidsmakers van de ECB hebben gehint dat er een einde is gekomen aan die verhogingen. Maar volgens De Guindos is een renteverlaging voorlopig niet aan de orde. “We zijn er nog niet.” Hij stelt dat het huidige renteniveau wel een belangrijke bijdrage zal leveren om de inflatie terug te krijgen naar de doelstelling van 2 procent.

De Slowaakse ECB-bestuurder en centralebankpresident Peter Kazimir verklaarde tegen verslaggevers in Bratislava dat hij gelooft dat de ECB echt klaar is met renteverhogingen. “Ik geloof heel sterk dat de afgelopen verhoging de laatste was.” Kazimir stelt dat de inflatie in een neerwaartse trend zit hoewel het wat langer duurt dan de ECB had gehoopt.

De Letse ECB-bestuurder Martin Kazaks zei vorige maand nog dat het onverstandig zou zijn om te denken dat de ECB in de eerste helft van volgend jaar met een verlaging kan komen.