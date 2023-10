Amazon lanceert eerste satellieten voor Starlink-concurrent

Amazon heeft de eerste twee satellieten gelanceerd voor zijn Project Kuiper. Het webwinkel- en techbedrijf wil een netwerk van duizenden satellieten opzetten om internetdiensten aan te bieden op aarde, waarmee het bedrijf de concurrentie aangaat met Starlink van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX.

De vrijdag vanuit Florida gelanceerde satellieten zijn prototypes. Met deze KuiperSat-1 en KuiperSat-1 wil Amazon testen of het lukt om breedbandsignalen te sturen en ontvangen. Het bedrijf hoopt in totaal zo’n 3300 exemplaren de ruimte in te sturen.

De langverwachte lancering van de eerste Amazon-satellieten liep meerdere malen vertraging op. Eigenlijk had dit vorig jaar moeten gebeuren. Amazon hoopte hiervoor een relatief nieuw soort raket te gebruiken, maar uiteindelijk koos het concern toch voor de gangbaardere Atlas 5-raket van Boeing en Lockheed Martin.

Meerdere bedrijven maken werk van het opzetten van satellietnetwerken die vooral in afgelegen of dunbevolkte gebieden internet moeten verzorgen. In Europa is bijvoorbeeld Eutelsat Oneweb het antwoord op de initiatieven van Amazon en SpaceX. Het Frans-Britse fusiebedrijf werkt aan een netwerk van honderden satellieten om internet aan te kunnen bieden.

Ook China heeft grote plannen op dit vlak. Het land wil 13.000 satellieten lanceren voor het zogeheten GuoWang-netwerk. Het Canadese Telesat mikt op 300 stuks en de Duitse start-up Rivada denkt aan een netwerk van 600 satellieten.