DNB-baas Knot hekelt spilzuchtige regeringen in eurozone

Het ruime begrotingsbeleid van veel eurolanden dwarsboomt de inspanningen van de Europese Centrale Bank om de inflatie omlaag te krijgen. Dat zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank en bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB), in een panelgesprek.

Centrale banken hebben te maken met begrotingsbeleid van overheden dat “volledig uit de pas loopt” met de economische situatie, zei Knot op een bijeenkomst in het Slowaakse Tatra-gebergte. “Er is onwil om te helpen bij het stabiliseren van de economie van de eurozone”.

Centrale bankiers, onder wie Knot, zijn vaker kritisch op de financiële steun die overheden huishoudens en bedrijven verleenden vanwege de hoge energieprijzen. Het geld zou te breed over de bevolking zijn uitgedeeld. Die maatregelen kwamen op hetzelfde moment dat de centrale bank met renteverhogingen minder geld de economie in wilde laten vloeien, om zo de inflatie af te remmen.

Knots collega Boštjan Vasle, gouverneur van de Sloveense centrale bank, beklaagde zich erover dat overheden bijna vier jaar lang met steeds ruimere begrotingen lijken te willen werken. Zijn Slowaakse evenknie, Peter Kažimír, stelde dat ministers van Financiën tegenwoordig vooral geld willen uitgeven. “Ik heb het idee dat we de generatie ministers missen uit de periode van bezuinigingen”, zei Kazimir, die zelf tussen 2012 en 2019 verantwoordelijk was voor de Slowaakse financiën.

De ECB heeft het afgelopen anderhalf jaar de rente opgevoerd tot recordhoogte om de inflatie in te dammen. Die hogere leenkosten drukken ook op de economische groei. Bestuurslid Isabel Schnabel zei in een interview met een Kroatische krant niet uit te kunnen sluiten dat de eurozone daardoor in een recessie belandt.