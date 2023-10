Grootste Italiaanse bank neemt belang in SpaceX

De grootste Italiaanse bank, Intesa Sanpaolo, heeft een belang genomen in het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. De bank laat in een verklaring weten dat “de lucht- en ruimtevaartindustrie een cruciale rol kan spelen als motor voor mondiale economische groei”.

Hoe groot het belang in SpaceX is, heeft de Italiaanse bank niet bekendgemaakt. Intesa Sanpaolo noemt SpaceX “een bedrijf dat blijk geeft van een vooruitstrevende visie op de toekomst”. De investering past in de toekomstplannen van de bank, waarin innovatie een belangrijke rol speelt.

SpaceX is gevestigd in Hawthorne, Californië, en ’s werelds grootste leverancier van lanceerdiensten. SpaceX is ook bekend vanwege zijn dochterbedrijf Starlink, dat via satellieten internet verzorgt in afgelegen gebieden.

Het ruimtevaartbedrijf werd in 2002 opgericht door Elon Musk. Acht jaar later werd SpaceX het eerste privébedrijf dat met succes een ruimtevaartuig kon lanceren, in een baan om de aarde brengen en terugbrengen. SpaceX werd onlangs door analisten gewaardeerd op meer dan 150 miljard dollar, meldde de Amerikaanse zakennieuwszender CNBC afgelopen zomer.