ING verwacht minder nieuwe trucks vanwege gestegen rente

Transporteurs zullen volgend jaar minder nieuwe trucks kopen, verwachten economen van ING. Dat komt omdat de rente flink is gestegen, de vraag naar transporten daalt en de prijzen voor nieuwe trucks en trailers hoog blijven. Ook kampt de sector nog steeds met een tekort aan vrachtwagenchauffeurs.

Vorig jaar kampte de transportsector nog met problemen, zoals een chiptekort en productiebeperkingen. Die zijn nu voorbij. Fabrikanten hebben de productie van trucks en trailers opgeschroefd en transporteurs kochten weer flink meer trucks en trailers. Volgend jaar worden echter 12 procent minder trucks verkocht dan dit jaar, volgens ING. Dit jaar worden er al minder trailers verkocht.

Ondanks de ommekeer op de transportmarkt blijven transporteurs wel investeren in nieuwe elektrische wagens, melden de economen. Ze moeten hun oude wagens op fossiele brandstoffen vervangen omdat enkele tientallen gemeenten een zogeheten zero-emissiezone willen invoeren voor het leveren van goederen in de binnenstad. In die gebieden mogen vanaf 1 januari 2025 alleen nog voertuigen komen om bijvoorbeeld winkels te bevoorraden als de wagens geen CO2 of andere vervuilende stoffen uitstoten.

Vooral grotere retailers en hun transporteurs willen daarom al snel over op elektrische wagens, maar lang niet alle opdrachtgevers willen hiervoor extra betalen, meldt ING verder. Daarom kiezen sommige bedrijven nog voor een vrachtwagen op diesel of om de aankoop van een elektrische truck uit te stellen. Kleine en middelgrote transporteurs hebben het meest last van de hogere kosten voor elektrische vrachtwagens.

Twee maanden geleden waarschuwde duurzaamheidsmanager Erik Slaaf bij ING dat ondernemers met een bestelwagen op benzine of diesel over anderhalf jaar geen klussen meer aan kunnen nemen in zero-emissiezones. Veel ondernemers hadden toen minder tijd dan ze volgens hem dachten om zo rendabel mogelijk duurzame bestelbussen te kopen. Slechts 1,4 procent van de bestelbusjes die in Nederland rijden was in augustus elektrisch. Hij zei dat bedrijven “snel tempo” moeten maken met het aanschaffen van voertuigen die niet op benzine of diesel rijden.