Italië zet stap om belang in oudste bank ter wereld te verkopen

De Italiaanse regering heeft stappen gezet om haar belang in de bank Monte dei Paschi di Siena te verkopen. De oudste bank ter wereld zag zich eind 2016 genoodzaakt om staatssteun aan te vragen, nadat het financiële concern door verliezen op slechte leningen dreigde om te vallen. De regering stak vervolgens miljarden euro’s in Monde dei Paschi en is nog altijd voor ruim 64 procent eigenaar. Nu meldt het ministerie van Financiën te zoeken naar financieel en juridisch adviseurs die de verkoop van het belang moeten begeleiden.

Het ministerie meldt dat verkoop in een of meerdere fases zal gebeuren. Mogelijk biedt de regering de aandelen publiekelijk te koop aan, maar ze houdt ook de optie van een combinatie met een andere bank open. Het doel is om de maximale waarde van het belang te “realiseren in het belang van de bank en alle aandeelhouders”.

Onlangs schreef persbureau Bloomberg dat de Italiaanse regering Monte dei Paschi wil laten fuseren met een andere bank van hetzelfde formaat. Ingewijden meldden dat Rome eerst een minderheidsbelang via de markt wil verkopen, oplopend tot 15 procent. Daarmee zou Italië kunnen aantonen dat ze werk maken van het opheffen van hun overheidssteun aan de bank, wat de Europese Commissie graag wil.

Italië ondernam al eerder pogingen om van zijn belang in de 551 jaar oude bank af te komen. Twee jaar geleden mislukte een poging om de kredietverstrekker te laten fuseren met branchegenoot UniCredit. Maar de resultaten van Monte dei Paschi zijn sindsdien verbeterd, na jaren van grote reorganisaties en sluitingen van kantoren.