Philips onderuit na verzoek FDA over testen slaapapneu-apparaten

Het aandeel Philips ging vrijdag hard omlaag op de beurs in Amsterdam na een verzoek van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor meer testen op slaapapneu-machines van het bedrijf. Volgens de FDA zijn die extra testen nodig om gezondheidsrisico’s voor gebruikers vast te stellen.

Het aandeel Philips stond in de vroege handel ruim 9 procent in het rood. Sommige apparaten van Philips die patiƫnten met slaapapneu gebruikten om te kunnen slapen, bleken defect te zijn. Isolatieschuim in de machines kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen. Dit veroorzaakte mogelijk gezondheidsschade. Philips begon daarom twee jaar geleden met een terugroepactie. Er lopen nog tal van rechtszaken van gebruikers van de apparaten tegen het zorgtechnologieconcern over gezondheidsschade.

De AEX-index noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 722,89 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 809,27 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent.

Beleggers zijn verder vooral in afwachting van het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat in de middag wordt gepubliceerd. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Bij een sterke arbeidsmarkt heeft de Fed meer ruimte om de rente verder te verhogen en ook langer op een hoog niveau te houden.

In de AEX was betalingsverwerker Adyen de sterkste stijger met een plus van 3,8 procent. Beleggingsadviseur Cowen gaat het bedrijf volgen. Ook Shell stond bij de stijgers met een winst van 0,9 procent. Het olieconcern meldde in een update dat de winsten uit de gashandel in het derde kwartaal naar verwachting zijn verbeterd.

In de MidKap ging vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen aan kop met een plus van 3 procent. Koffiebedrijf JDE Peet’s, het moederconcern van Douwe Egberts, was de sterkste daler bij de hoofdfondsen met een min van 1,2 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde vrijdagochtend vrijwel vlak op 82,33 dollar, Brentolie daalde licht tot 83,99 dollar per vat.

De euro was 1,0544 dollar waard, tegen 1,0535 dollar bij het slot van de Europese handel donderdag.