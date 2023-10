Philips verliest fors in Amsterdam op beweeglijke beursdag

Medisch-technologisch concern Philips is vrijdag met een aanzienlijk verlies geëindigd op de aandelenbeurs van Amsterdam. De Amerikaanse toezichthouder FDA is ontevreden over een eerder onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van het defect aan miljoenen Philips-apparaten voor apneupatiënten. De AEX-index bewoog sterk op en neer en eindigde met een duidelijke winst.

Philips verloor bijna 7 procent. De FDA wil dat het bedrijf extra tests laat uitvoeren met de types slaapapneu-apparaten die massaal werden teruggeroepen wegens afbrokkelend isolatieschuim. Op basis van de resultaten van een eerder extern onderzoek meldde Philips dat de gevolgen voor de gezondheid waarschijnlijk klein zijn.

De algehele stemming van beleggers hing onder andere samen met het Amerikaanse banenrapport. Dat wees op een veel sterkere toename van het aantal banen in de Verenigde Staten dan verwacht.

Aanvankelijk zorgde het nieuws voor verliezen op de aandelenbeurzen in New York, die ook de Amsterdamse AEX omlaag drukten. Een sterke arbeidsmarkt zou de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, namelijk meer ruimte geven voor het verder verhogen van de rente.

Toch sloot de AEX 0,7 procent hoger op 726,70 punten, nadat ook op Wall Street weer winsten te zien waren. De MidKap won 1,2 procent tot 815,86 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,1 procent.

Volvo steeg in Stockholm 1,1 procent en Renault 1,9 procent in Parijs. De Zweedse vrachtwagenfabrikant gaat samen met de Franse automaker elektrische bestelbusjes maken, zo kondigden ze aan.

De olieprijzen stegen in de avond weer licht, na een sterke daling de afgelopen dagen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent meer waard op 82,72 dollar en Brentolie steeg ook 0,5 procent, tot 84,51 dollar. Ook de Europese gasprijzen liepen iets op na de aankondiging van nieuwe stakingen in lng-fabrieken in Australië.

Olieconcern Shell won bijna 2 procent in Amsterdam. Branchegenoten BP en TotalEnergies stegen in Londen en Parijs tot 1,3 procent.

De euro was 1,0596 dollar waard, tegen 1,0535 dollar bij het slot van de Europese handel donderdag.