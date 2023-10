Tesla verlaagt opnieuw prijzen in de VS na tegenvallende verkoop

Tesla heeft prijzen van twee van zijn populairste modellen, 3 en Y, verlaagd voor consumenten in de Verenigde Staten. De Amerikaanse producent van elektrische auto’s maakt sommige modellen de laatste tijd goedkoper in de hoop meer voertuigen te verkopen, ondanks de hogere rentetarieven en inflatie in dat land. In de afgelopen drie maanden leverde Tesla namelijk minder voertuigen af bij klanten dan verwacht.

Het aantal verkochte auto’s lag in juli, augustus en september ook lager dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Volgens het bedrijf zelf zou dat komen vanwege geplande werkzaamheden in fabrieken.

Tesla verlaagt prijzen voor de modellen 3 en Y met 2,7 tot 4,2 procent. De elektrische voertuigen kosten nu bijna 39.000 tot iets minder dan 52.500 dollar. Omgerekend is dit ruim 37.000 tot 49.000 euro. Ongeveer een maand geleden maakte het bedrijf de modellen S en X ook al goedkoper