WSJ: ExxonMobil bezig met megadeal van 60 miljard voor Pioneer

Oliebedrijf ExxonMobil is naar verluidt bezig met een deal om branchegenoot Pioneer Natural Resources over te nemen voor een bedrag van 60 miljard dollar, omgerekend bijna 57 miljard euro. Daarmee zou het mogelijk de grootste overnamedeal van dit jaar worden. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen.

Het Amerikaanse bedrijf Pioneer Natural Resources richt zich op de winning van schalieolie in de staat Texas en heeft een marktwaarde van ruim 50 miljard dollar. Met schaliewinning wordt olie uit gesteentes gehaald door met hoge druk water, zand en chemicaliƫn in de grond te spuiten.

Als de deal doorgaat, vergroot ExxonMobil zijn invloed in het olierijke gebied Permian Basin in het westen van Texas en wordt het veruit de grootste olieproducent in dat gebied. De deal zou bovendien de grootste bedrijfsovername zijn van Exxon sinds het in 1999 fuseerde met Mobil.

De toekomst van Pioneer ligt onder een vergrootglas sinds topman Scott Sheffield eerder dit jaar aankondigde met pensioen te gaan. De topman zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de uitbreiding van schaliewinning in de VS sinds het einde van de vorige eeuw.

Een deal van 60 miljard dollar zou mogelijk de grootste zijn van dit jaar, nadat de Amerikaanse farmaceut Pfizer in maart voor 43 miljard dollar het biotechnologiebedrijf Seagen kocht.