Chinezen massaal op vakantie tijdens ‘Gouden Week’

Chinezen gingen tijdens de landelijke vakantieweek, de Gouden Week, massaal op reis. Volgens overheidsdata nam het aantal binnenlandse en buitenlandse reizen toe tot 85 procent van het niveau van 2019, het jaar voor de coronapandemie. Vergeleken met 2022 ging het om een verviervoudiging.

1 oktober is een nationale feestdag vanwege de stichting van de Volksrepubliek China en gaat gepaard met een zogeheten Gouden Week. Veel Chinezen zijn dan vrij en gaan op vakantie.

Het herstel van het internationale reizen door Chinezen is gunstig voor een groot deel van het wereldwijde toerisme. Voor de coronaperiode gaven zij meer uit in het buitenland dan toeristen uit welk ander land ook. De buitenlandse reizen van Chinezen leverden in 2019 naar schatting 255 miljard dollar op. Daarvan namen groepsreizen ongeveer 60 procent voor hun rekening.

Chinezen gaan bij voorkeur naar goedkopere Aziatische bestemmingen op vakantie, waarbij Thailand op de eerste plek staat.

Ook stroomden Chinese toeristen afgelopen week massaal naar Macau, de enige plek in China waar casino’s legaal zijn. De stad, ’s werelds grootste gokcentrum, organiseerde allerlei evenementen om bezoekers te trekken, waaronder een dansfeest aan een zwembad met de Amerikaanse basketballegende Shaquille O’Neal.

De afgelopen jaren had China’s strenge coronabeleid de goksector lamgelegd. Zo beleefden gokbedrijven vorig jaar nog hun slechtste jaar sinds 2004 als gevolg van het strikte zerocovidbeleid. Dit jaar schoot de gokomzet echter weer fors omhoog. Deskundigen denken dat deze inkomsten inmiddels boven het niveau van voor corona zijn uitgekomen.