Franse burger gedood in Israël, Duitsers en Mexicanen gegijzeld

Een Frans staatsburger is gedood in Israël, terwijl verschillende andere Franse burgers vermist worden, meldt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een woordvoerder van het ministerie sprak van een “tragische dood van een landgenoot in Israël in de context van de terroristische aanslagen”.

Zaterdag voerde Hamas een dodelijke verrassingsaanval uit op Israël, waarbij de militanten ook Israëlische burgers gijzelden. Volgens het Israëlische leger gaat het om “tientallen”. Daaronder is volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken ook een onbekend aantal Duitse burgers, die ook de Israëlische nationaliteit hebben.

Een Mexicaanse man en vrouw zijn eveneens door Hamas gevangen genomen, meldt de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, Alicia Barcena.

Hamas heeft niet ontkend burgers gevangen te hebben genomen tijdens de aanval op Israël. Het is hoe dan ook onduidelijk om hoeveel mensen het gaat.