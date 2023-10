Hacker steelt gegevens tienduizenden accounts Belgische sekssite

Een hacker heeft privégegevens gestolen van tienduizenden accounts op de website Redlights.be, een Belgische site waar sekswerkers hun diensten aanbieden. Het datalek is kort na de ontdekking gedicht, staat in een bericht op de site. Redlights heeft ook een site die specifiek op de Nederlandse markt is gericht.

De nog onbekende hacker heeft gegevens van 415.000 gebruikers van de site bemachtigd, zowel bezoekers als sekswerkers die er hun advertenties plaatsen. Voor het grootste deel gaat het om verouderde accounts, maar 128.000 worden nog actief gebruikt. Hoeveel van die accounts van Nederlanders zijn, is niet bekend.

Redlights-eigenaar Link Media heeft contact gehad met de hacker, maar zegt dat die gesprekken zijn vastgelopen. De cybercrimineel zou dreigen de gegevens te verkopen aan de hoogste bieder. Het bedrijf raadt alle bezoekers en adverteerders aan hun inloggegevens en wachtwoord te veranderen.

“Vooreerst vinden we het heel spijtig voor onze adverteerders en voor de bezoekers van onze website dat dit is kunnen gebeuren. We doen er alles aan om onze website te beveiligen tegen dit soort van criminele aanvallen, maar de hacker heeft toch een achterpoortje gevonden”, schrijft Link Media. Ingrepen en checks van IT-experts moeten ervoor zorgen dat een hack als deze niet meer kan voorkomen, voegt het bedrijf eraan toe. Een cybercriminaliteitseenheid van de Belgische federale politie probeert de hacker op te sporen.

Link Media zegt dat de websites van Redlights extra zwaar beveiligd zijn. Sinds februari zijn privégegevens en berichten extra versleuteld, waardoor sekswerkers en bezoekers die zich nadien hebben aangemeld niet getroffen zijn door de cyberaanval.