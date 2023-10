Vangelis Pavlidis heeft een record in de Eredivisie geëvenaard. De Griekse spits schoot AZ vlak voor rust op voorsprong tegen Ajax (0-1). Hij heeft nu in de eerste acht competitiewedstrijden gescoord.

Slechts eenmaal eerder scoorde een speler in de eerste acht duels van een seizoen in de Eredivisie. IJslander Pétur Pétursson trof in 1979 in de eerste acht competitieduels van Feyenoord steeds doel.