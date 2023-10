Topman Tata Steel: staalindustrie zonder uitstoot is onmogelijk

Een uitstootvrije staalfabriek is nergens ter wereld mogelijk, denkt topman T.V. Narendran van het Indiase Tata Steel. Hij vraagt zich ook hardop af of de Nederlandse staalfabriek van het concern bij IJmuiden in 2030 zonder kolen kan werken, zoals D66 wil.

“Bij de productie van staal zal altijd uitstoot zijn. Maar we zetten ons ervoor in om het beter te doen dan de regels ons voorschrijven”, zei Narendran in een interview met actualiteitenprogramma Buitenhof. “Iedere industrie stoot iets uit, maar die emissies moeten zo schoon en groen mogelijk zijn. Wij willen daarin voorop lopen en dat willen we in Nederland doen.”

Tata Steel Nederland is bezig met een transitieplan om schoner staal te produceren. Onlangs maakte D66 bekend een “stok achter de deur” te willen die ervoor moet zorgen dat de staalproductie in de IJmond snel schoner en milieuvriendelijker moet. De partij van demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) wil daarom per 2030 een verbod op staalproductie met kolen.

Narendran betwijfelt of dit praktisch haalbaar is. “Ik weet eigenlijk niet of je helemaal zonder steenkool kunt. Natuurlijk kun je alles sluiten, maar kun je in zo’n korte tijd op een andere energiebron overschakelen? We hebben gezien wat het afgelopen jaar op de gasmarkt is gebeurd”, verwijst hij naar de sterk gestegen aardgasprijzen van 2022. “Of hebben we de garantie dat er genoeg waterstof is? We hebben ruim 300.000 ton nodig. En tegen welke kosten? Want we moeten internationaal concurreren met Frankrijk, Duitsland en België.”

Volgens de Indiër is financiële steun van de overheid nodig voor het schoner maken van Tata Steel, naast investeringen van het bedrijf zelf een meerprijs die klanten betalen voor ‘groen’ staal. “Je vindt nergens ter wereld een staalbedrijf dat de transitie maakt zonder steun van de overheid.” In juli kregen Duitsland en Frankrijk goedkeuring van de Europese Commissie om staalfabrikanten in hun land voor honderden miljoenen euro’s te helpen bij de overstap op schonere productiemethoden.

Vorige maand presenteerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een rapport waarin staat dat de levensverwachting van inwoners van Wijk aan Zee gemiddeld 2,5 maand korter is als gevolg van de uitstoot van Tata Steel. Ook vergroten emissies van de staalfabriek de kans op longkanker en astma. Narendran zei zich daarover zorgen te maken. “We zullen meer moeten doen om dit aan te pakken.”