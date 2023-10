Vergaderingen IMF en Wereldbank na vijftig jaar weer in Afrika

De jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank worden voor het eerst in vijftig jaar weer gehouden in Afrika. In de Marokkaanse stad Marrakech, in de regio waar vorige maand nog een grote aardbeving was, komen komende dagen naar verwachting duizenden politici, hoofden van centrale banken, ambtenaren en journalisten bijeen uit tal van landen. Namens Nederland gaan onder anderen de demissionaire ministers Sigrid Kaag van Financiën en Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Normaal vinden de vergaderingen in de Amerikaanse hoofdstad Washington plaats, maar eens in de drie jaar wordt daarvan afgeweken en zijn de topbijeenkomsten in een ander deel van de wereld. In 2018 was het Indonesische Bali gastheer, in 2015 was dit het Peruaanse Lima en in 2012 Tokio. De vorige en tevens enige eerdere ontmoeting in Afrika was in 1973. Toen was de locatie de Keniaanse hoofdstad Nairobi.

Eigenlijk zouden het IMF en de Wereldbank in 2021 al naar Marrakech gaan. Maar dit plan werd uitgesteld. Vanwege de coronapandemie leek het de organisaties niet verstandig om met duizenden mensen in het Noord-Afrikaanse land neer te strijken.

Door de recente aardbeving in Marokko was er nog even twijfel of de topconferenties wel konden doorgaan. Maar de Marokkaanse overheid was er snel bij met opmerking dat de vergaderingen gewoon plaats kunnen vinden. Marokko had er al miljoenen dollars in geïnvesteerd, onder meer in een gebouw van 450.000 vierkante meter speciaal voor deze bijeenkomsten. Het gebouw heeft geen schade opgelopen door de aardbeving.

Elders in het land is wel veel schade. Door de aardbeving zijn volgens de laatste cijfers rond de 3000 mensen omgekomen. Het was de dodelijkste beving in Marokko sinds 1960. Nog steeds moeten veel mensen in tenten overnachten omdat hun huis is ingestort.

Belangrijke thema’s waar komende dagen over zal worden gepraat zijn armoedebestrijding, schulden en natuurlijk de hoge inflatie. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva zei vorige week dat de kans lijkt toe te nemen dat centrale banken de inflatie kunnen beteugelen zonder de wereldeconomie in een recessie te storten. Maar ze waarschuwde ook dat er grote verschillen zitten in de groeiramingen die het IMF in Marrakech zal presenteren. Zo maakte ze zich zorgen over opkomende economieën en ontwikkelingslanden, omdat de versplintering van de wereld in verschillende handelsblokken daar de groeivooruitzichten verder dreigt te ondermijnen.