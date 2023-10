Aanval op Israël en overname Lucas Bols centraal op Damrak

De beurshandel op het Damrak staat maandag vooral in het teken van de verrassingsaanval van Hamas op Israël afgelopen weekeinde. Beleggers zullen met name letten of het zal uitmonden in een groter conflict. Israël heeft aangekondigd hard terug te slaan en de Verenigde Staten beloofden het land te steunen.

In Amsterdam staat Lucas Bols in de belangstelling na een overnamebod. Drankenproducent Nolet uit Schiedam wil het bedrijf kopen voor 18 euro per aandeel. De totale waarde van het bod bedraagt daarmee zo’n 270 miljoen euro. De overnameprijs biedt een premie van 76 procent ten opzichte van de slotkoers van Lucas Bols van afgelopen vrijdag. Nolet heeft al een belang van bijna 30 procent in Lucas Bols. Het bedrijf blijft na de overname gevestigd in Amsterdam en blijft actief onder zijn huidige naam.

De olieprijzen lieten een stevige stijging zien door de vrees voor een verdere escalatie van het conflict waardoor de aanvoer van ruwe olie uit het Midden-Oosten in gevaar zou kunnen komen. Ook goud, dat in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, werd duurder. De Amerikaanse dollar en de Japanse yen, die ook als veilige beleggingen worden gezien, stegen eveneens in waarde. De euro was 1,0554 dollar waard, tegen 1,0596 dollar op vrijdag.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,7 procent tot 85,82 dollar. Brentolie kostte 3,4 procent meer op 87,46 dollar per vat. Vooral berichten dat Iran Hamas zou hebben geholpen bij het plannen van de aanval op Israël zorgden voor onzekerheid. Iran is een belangrijke olieproducent en een voorstander van Hamas. Elke vergelding tegen Teheran zou de doorgang van olieschepen door de Straat van Hormuz in gevaar kunnen brengen. Iran ontkende maandag echter betrokken te zijn geweest bij de aanval van Hamas op Israël.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een vlak begin. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag een gemengd beeld zien. In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na de landelijke vakantieweek, daalde de hoofdindex 0,3 procent. In Hongkong werd de ochtendsessie geschrapt vanwege een tyfoon en zal de aandelenhandel later op de dag worden hervat. De Australische beurs klom 0,2 procent. In Japan en Zuid-Korea waren de beurzen gesloten.